台師大副教授謝智謀勉勵新生 身心靈都要75級分

「人生的學習成績不是只有75級分，而是身心靈都要超過75級分」，台師大今天舉行新生始業式，邀請公領系副教授謝智謀主講「三個故事－給大學生的三個建議」，他勉勵新生要擴展視野、不要自我設限，「心夠大，可以包容世界，心不夠大，連自己都裝不下」。

謝智謀表示，台師大的英文為「National Taiwan NormalUniversity」，縮寫為NTNU，和台大（NTU）只差一個英文字母，大家都是拚命想考75級分的學生，可惜最後差了一點，但人生的學習成績不是只有75級分，難道學生進了師大，就要變「Normal」，目標不應該是NTU，應該要把目標放大，瞄準哈佛等全球頂尖名校。

他也提到，他曾帶著4名學生從廣東出發，騎了6千多公里，在北京拍照時，碰到20幾個從法國來的60多歲長輩，一問之下，對方是從法國巴黎出發，一路騎過東歐、中亞到北京，花了6個半月騎了18000公里，讓學生相當驚訝。

「世界比我們想像大多了， 心夠大，可以包容世界，心不夠大，連自己都裝不下。」謝智謀勉勵新生，大學生是獨特，但不能唯我獨尊，世界比大家想像的大太多了，心要夠大才能包容世界。

(中時)