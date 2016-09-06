第2次博弈公投前 民進黨表態反對澎湖設賭場

民進黨籍澎湖縣長陳光復對於即將舉行的博弈公投，強調「中立」立場，但民進黨卻表態反對設賭場。（資料照片 陳可文攝）

澎湖將於10月15日舉行第2次博弈公投。民進黨發言人黃適卓今天表示，為了澎湖的未來、孩子們的健康成長，民進黨支持澎湖鄉親用公投拒絕澎湖設置賭場。

民進黨籍澎湖縣長陳光復對於即將舉行的博弈公投，強調「中立」立場，被外界抨擊立場模糊。

黃適卓表示，民進黨反對澎湖博弈的態度、立場與過去一致，始終沒有改變。衡諸全世界的區域發展經驗，真正的永續發展必須奠基在經濟、文化等面向的通盤配套，缺一不可。

他說，澎湖是一個健康的海島，在發展上，應該是奠基在生態、永續和文化訴求的面向，同時結合整體的觀光資源和在地產業共同發展。民進黨認為，澎湖設置賭場絕對不是發展觀光的唯一選擇與途徑。

(中時)