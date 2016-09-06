啤酒咖啡氣泡口感特殊，無酒精喝了不會醉

屏東公園飛夢林青年咖啡店推出啤酒咖啡，喝起來就像啤酒一樣，又帶有咖啡香氣，口感非常特別。（潘建志攝）

「啤酒咖啡有酒精成分嗎？」屏東公園飛夢林青年咖啡店推出新產品「活礦啤酒黑咖啡」，咖啡不具酒精成分，但喝起來就像啤酒一樣，入口時有綿密的氣泡口感，之後咖啡香氣逐漸在口中散開，帶股清涼非常特別，不少顧客一喝就上癮。

店經理洪瑞宏說，一般的啤酒咖啡是將冷泡萃取出的咖啡，代替麥汁放在生啤酒機中，以氮氣打出如同啤酒般的氣泡及泡沫層，並非在咖啡中加入啤酒。他以特殊的機器製作啤酒咖啡，氣泡更為綿密，口感更勝啤酒。

他嘗試幾種咖啡後，發現以摩卡、爪哇，及台灣泰武的混合咖啡豆，冷泡萃取的黑咖啡最為適合，其中泰武咖啡扮演補香氣、回甘的角色，讓咖啡整體更濃醇；他也用山泉水來製作咖啡，讓口感更加清澈。

洪瑞宏說，他只濃縮萃取前半段的咖啡來製作，雖然成本較高，但咖啡口感較不苦澀，咖啡因也較低。他建議，啤酒咖啡因氣泡會發散，愈快飲用愈好，最好在半小時內喝完。

許姓顧客嘗鮮點了一杯，喝了一口後相當驚豔。他說啤酒咖啡剛入口時，因為氣泡關係，口腔無法感受到咖啡味，只感受到啤酒般的綿密泡沫和氣體清涼感，之後咖啡香氣逐漸散開，口感很特殊。

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(中時)