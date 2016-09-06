挺張景森陸客交友說 許信良：當然如此 為何不要

前民進黨主席許信良表示，跟陸客交朋友，他不覺得有任何問題。(資料照片 顏謙隆攝)

行政院政委張景森日前指「陸客是我們最需要交的朋友」，卻遭到行政院緊急滅火。民進黨前主席許信良今天表示，「當然如此啊，為什麼不要。」「怎麼叫做媚大陸？我想不通。」

他說，不曉得為何童振源發言這麼說，跟陸客交朋友，他不覺得有任何問題。

前立法院長王金平也被問到陸客來台的議題，王金平說，和陸客交朋友這是應該的，「有什麼不可呢？兩岸要和好總是要有感情基礎，交朋友是建立感情的場合。」

媒體追問要怎麼建立感情？王金平表示「你們自己想嘛」。

許信良、王金平今天出席民進黨前秘書長王拓的告別式後，接受媒體訪問做上述表示。

(中時)