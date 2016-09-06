第13屆海峽兩岸信息產業和技術標準論壇 哈爾濱開幕
新華社報導，第13屆海峽兩岸信息產業和技術標準壇6日在哈爾濱開幕。來自兩岸信息產業的專家學者、企業代表和各方面人士500餘人與會，以期借此加強技術交流、產業合作和機遇共享。
開幕式上，中國通信標準化協會、中國電子工業標準化技術協會和華聚產業共同標準
推動基金會，公佈了「集成式雙端LED燈安全要求」、「整機櫃服務器整體技術要求」等7項共通標準和雲計算產業案例彙編2.0版。
此外，中國通信標準化協會、中國電子工業標準化技術協會和華聚產業共同標準推動基金會、台灣智慧自動化與機器人協會簽署了「海峽兩岸推動智能製造共通標準制定合作備忘錄」，中國通信標準化協會和華聚產業共同標準推動基金會簽署了「海峽兩岸推動5G合作備忘錄」。
中國公信部副部長懷進鵬表示，以雲計算、大數據、物聯網為代表的新一代資訊技術正在與製造業加速融合滲透。希望兩岸產業界能夠共同把握住這一發展機遇，以創新驅動、標準引領為核心，激發兩岸資訊產業的創新活力、發展動力和合作潛力，實現優勢互補和利益共享。
(工商)
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