落石毀住戶 幸無人受傷

嘉義縣中埔鄉頂埔村昨天深夜發生落石滑落擊中住戶意外，所幸住戶施姓夫婦未受傷，員警立即連絡村長協助住戶安置居住。

嘉義縣警察局中埔分局今天表示，嘉義山區昨天下大雨，昨天深夜在中埔鄉頂埔村發生落石滑落擊中住戶意外，中埔派出所長莊政(峰)與警員李政則、洪逸婷前往現場時，住戶施姓夫妻驚魂未定，手腳發抖、無法言語。

員警陪同住戶前往土石滑落區域，發現住宅上方產業道路路基遭大雨沖刷掏空，造成坍方落石砸落房屋，且屋後山坡地裸露，還有一個搖搖欲墜的水塔，員警則連絡村長協助施姓夫妻安置居住。

施姓夫妻表示，落石滑落時，正在睡覺，被房子後方一聲巨響驚醒，趕緊衝出屋外，發現外面滿地落石，雖然人沒有受傷，但受到極大的驚嚇，還好有員警安撫及安置，心情才慢慢平復下來。1050906

(中央社)