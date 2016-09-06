總統府新常設展 主打人民的總統府
總統府今天公布府內新常設展的主視覺設計，以青綠色為底色、一個桃紅色色塊和橘色色塊為主，流動中的金色圓點代表著入府參觀的民眾，象徵「我們的時代，人民的總統府」。
政黨輪替後，總統府平時開放給民眾參觀的展場，也重新進行裝潢。總統府今天公佈新展覽的主視覺設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣。負責策展的啟藝文創策展人梁浩軒說，靈感來自披頭四主唱約翰藍儂曾經唱過的一首歌，主視覺的概念是「我們的時代，人民的總統府。」
梁浩軒說，以幾何設計色塊構成的主視覺設計，帶領民眾以俯視的角度，認識不一樣的總統府，青綠色的底是代表總統府屋頂銅皮，橘色的大色塊是代表外牆面磚，桃紅色是代表梅花，創造主視覺鮮亮活潑感。
梁浩軒說，在橘、桃紅兩色相混的色彩視覺暫留下，將創造出代表台灣文化習俗中的紅色；流動中的金色圓點，則代表著入府參觀的民眾，象徵人民是國家最重要的資產，設計不以總統為主，而是以人民和建築物為主。
梁浩軒也表示，主視覺設計也會隨著季節更替改變顏色，例如端午節或雙十國慶就會有不一樣的顏色搭配。
總統府規畫由總統蔡英文在13日親自向媒體導覽新的總統府，並將在18日對一般民眾開放。
主視覺設計的文字介紹中寫著，總統府的前身為日本時代的台灣總督府，1949年後成為中華民國總統府，持續扮演政府中樞的角色；本展覽由建築本體出發，勾勒出時代更迭下的變與不變，並以人民精神貫穿展覽主軸，闡述台灣民主的堅持與力量，最後以庶民文化結尾，讓觀者感受在地想像與實作的生命交織。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。