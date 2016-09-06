總統府新常設展 主打人民的總統府

總統府今天公布府內新常設展的主視覺設計，以青綠色為底色、一個桃紅色色塊和橘色色塊為主，流動中的金色圓點代表著入府參觀的民眾，象徵「我們的時代，人民的總統府」。

政黨輪替後，總統府平時開放給民眾參觀的展場，也重新進行裝潢。總統府今天公佈新展覽的主視覺設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣。負責策展的啟藝文創策展人梁浩軒說，靈感來自披頭四主唱約翰藍儂曾經唱過的一首歌，主視覺的概念是「我們的時代，人民的總統府。」

梁浩軒說，以幾何設計色塊構成的主視覺設計，帶領民眾以俯視的角度，認識不一樣的總統府，青綠色的底是代表總統府屋頂銅皮，橘色的大色塊是代表外牆面磚，桃紅色是代表梅花，創造主視覺鮮亮活潑感。

梁浩軒說，在橘、桃紅兩色相混的色彩視覺暫留下，將創造出代表台灣文化習俗中的紅色；流動中的金色圓點，則代表著入府參觀的民眾，象徵人民是國家最重要的資產，設計不以總統為主，而是以人民和建築物為主。

梁浩軒也表示，主視覺設計也會隨著季節更替改變顏色，例如端午節或雙十國慶就會有不一樣的顏色搭配。

總統府規畫由總統蔡英文在13日親自向媒體導覽新的總統府，並將在18日對一般民眾開放。

主視覺設計的文字介紹中寫著，總統府的前身為日本時代的台灣總督府，1949年後成為中華民國總統府，持續扮演政府中樞的角色；本展覽由建築本體出發，勾勒出時代更迭下的變與不變，並以人民精神貫穿展覽主軸，闡述台灣民主的堅持與力量，最後以庶民文化結尾，讓觀者感受在地想像與實作的生命交織。1050906

(中央社)