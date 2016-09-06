視察防洪工程 柯文哲爆遭環保局罰20萬

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台北市長柯文哲今天視察文山區福興路排水分流工程，他視察後自爆，附近居民不願意夜間施工，只要廠商多做超過一點時間，環保局馬上就來開罰，上個月被罰了新台幣20幾萬元。

台北市工務局水利工程處表示，「福興路排水分流新建工程」採用潛盾機貫穿地下，打造1條直徑達2.8公尺、長631公尺的排水隧道，將福興路63巷的降雨逕流分流到下游興隆路1段宣洩，以減輕福興路排水設施負荷。

水利處表示，該工程去年7月19日動工，預計明年4月7日完工，總經費1億6721萬餘元。配合目前施工中的文山運動中心北側和辛亥憲兵營區停車場2個滯洪池工程，將於明年6月底前完成，這些工程陸續完工後，將能多管齊下紓解文山易區淹水情形。

柯文哲下午視察福興路排水分流工程，會後受訪時表示，去年文山區淹水，這些工程是文山防洪計劃，也是都市防災計劃的一部份。

柯文哲並自爆，以他的個性本想日夜趕工，但附近居民要求生活品質，施工到晚間8時就抗議了，廠商若多做一會兒，超過晚間10時，環保局馬上就來開單，工務局還跟他抱怨，上個月被罰20幾萬。1050906

(中央社)