華山攜手台電為獨居阿公賀中秋

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中秋節將至，華山基金會今天結合台電尖山電廠攜手作公益，走入東石偏鄉為76歲黃姓獨居老人整理環境，致贈秋節禮品和一起彩繪柚子，讓阿公相當感動，提前歡度中秋節。

現年76歲的黃姓阿公，早年因故與家人分離後，獨自居住在湖西東石小村的一處4坪大的小平房，非常簡陋，雜草叢生。黃姓阿公本身患有高血壓、糖尿病及尿酸等疾病，卻總是不肯就醫，華山基金會在3年前介入服務，定期關懷、陪伴就醫等。

中秋節是月圓人圓的時節，華山基金會今天結合台電尖山發電廠副廠長葉國佐等人前往黃姓阿公住處，志工們協助居家環境打掃與除草，同時陪阿公彩繪柚子，致贈秋節關懷禮，提前團聚過節，讓阿公相當感動，眼睛泛著淚光的表達感謝。

華山基金會為失智、失能、失依三失的老人提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，在澎湖設有3個天使站，服務近300位弱勢長輩，足跡遍及1市5鄉，目前正發起「常年服務暨愛老人中秋亮起來」公益活動，預計送出300份中秋關懷禮予弱勢長輩，籲請各界支持，一起讓愛亮起來。1050906

(中央社)