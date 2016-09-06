周大觀生命獎 鄭文燦：令人感動
桃園市長鄭文燦今天表示，周大觀文教基金會連續19年舉辦這項活動，充滿了受獎人生命故事的感動，讓人看到他們是生命的主人，並激發生命的無限潛能。
鄭文燦今天下午前往武陵高中，出席「翻轉新生命－周大觀2016年全球熱愛生命獎章直播得主會師受獎記者會」時表示，這是周大觀文教基金會連續19年舉辦這項活動，這種永不放棄的堅韌意志力，讓人體悟到，原來人生可以如此精彩，生命花朵可以綻放得如此美麗。
他說，生命獎章得主的故事讓他深受感動，像是公益慈善團體美術老師劉雅紛，她是一位單親抗癌母親，一家三口接連罹癌，若是一般人或許早已放棄，但她不僅沒放棄，反而更樂觀，透過她最愛的繪畫獲得平靜、看到夢想、找到希望。
鄭文燦也說，今日也有來自海外的受獎得主—越南故鄉人道中心創辦人黃小香（Huynh Tieu Huong），她的童年飽受苦難，而後來成為企業家，為了不讓孤兒、殘疾兒童受苦，決定擴大收養孤殘兒童，也被稱為「越南孤兒之母」。
他勉勵在座武陵高中同學，在成功的同時，也要時時保持一顆關懷的心，對世界上其他人事物能感同身受，相信生命品質將更為不同。1050906
(中央社)
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