台南山區土石崩落 楠西撤離15人

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台南山區近日降下不少雨量，楠西區照興里一處山坡出現土石崩落情況，危及鄰近住戶。（立委周陳秀霞服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月6日

台南山區近日降下不少雨量，楠西區照興里一處山坡出現土石崩落情況，相關單位調派挖土機搶通，並暫時撤離附近住戶。（立委周陳秀霞服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月6日

台南山區近日降下不少雨量，楠西區照興里一處山坡出現土石崩落情況，危及鄰近住戶，里長協助15名住戶暫時撤往他處安置，幸好沒有傳出傷亡。

照興里長徐孟裕表示，興北部落的一處山坡地在4日下午已出現土石崩落情況，昨日雨勢猛烈造成崩落情況更為嚴重。

他說，為了安全考量，撤離居住在當地15名民眾，有3人暫時安置在區公所，其他則是依親暫住。

徐孟裕說，目前無人傷亡，也調派挖土機冒雨搶通農路，讓居民可以通行。1050906

(中央社)