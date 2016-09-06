台灣PGGM計畫 繞著地球跑

國立中央大學今天邀環保署及華航出席第2架氣候觀測飛機之觀測成果發表，成效顯著，現場進行合作啟動儀式，對國內外科研組織貢獻極大且意義非凡。

針對全球溫度及溫室氣體排放量量測，由國立中央大學規劃與執行，並尋求科技部、教育部、環保署的支持，自2009年啟動為期20年的「太平洋溫室效應氣體觀測計畫（Pacific Greenhouse Gases Measurement Project，簡稱PGGM）」，與國內外多所機構計畫合作，建造全球最大海上與空中溫室效應氣體觀測平台，協助國內及世界各國進行全球暖化和全球氣候變遷研究。

PGGM計畫夥伴包含中華航空、長榮海運，以及歐美多所相關機構。

計畫主持人、中央大學大氣系教授王國英說明，地球暖化的現象主要肇因於大氣中的溫室氣體濃度持續上升，它將會對人類生存形成嚴峻考驗，二氧化碳是主要的溫室氣體，它會吸收原本可由地面散熱到太空中的長波輻射，再加熱地球大氣，使得大氣溫度持續升高，二氧化碳因人類燃燒化石燃料直接排放產生，也可經由工業過程所排放的甲烷等氣體，結合大氣的化學反應而形成臭氧及二氧化碳。

自2009年開始，PGGM計畫與長榮海運合作進行海洋邊界大氣的溫室氣體觀測工作，藉由使用商用定期貨櫃輪在全球海面航行的特性，現場即時搜集空氣樣本，進行量測，以瞭解大氣二氧化碳濃度在海洋上空空氣性的變化趨勢，同時透過這些觀測資料，用來計算工業區的二氧化碳排放量。

依據商用貨櫃輪的大氣二氧化碳資料顯示，全球主要工業化國家下風處的海上區域二氧化碳濃度皆已起過430ppm，而太平洋中間的大氣二氧化碳濃度亦已超過400ppm，這些區域的二氧化碳濃度皆呈現每年穩定超過1.5ppm/year的上升趨勢。

空中方面，PGGM計畫自2012年與中華航空合作，收集大氣中不同高度的二氧化碳濃度分佈情形。今年7月起，第二架氣候觀測飛機加入計畫團隊，航程採集東亞、東南亞、北太平洋、南太平洋的空氣樣本，使台灣更進一步投入溫室氣體資料觀測及蒐集，也為全球暖化研究提供第一手資料。1050906

(中央社)