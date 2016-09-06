雲林尋仇到南投 10多人混戰逮1嫌
南投縣竹山鎮一群民眾到雲林縣斗六市唱歌喝酒，疑與當地人衝突，對方10多人事後追到竹山打人開槍，警方今天逮一名犯嫌。
一群黑衣民眾5日清晨在竹山鎮一處民宅前聚集聊天，7輛汽車突然快速駛到民宅前急煞，每輛汽車都衝出多名男子，聊天的民眾見苗頭不對鳥獸散，雙方開始追打，還有人持棍棒砸停放民宅前的汽車、機車，現場傳出「砰」槍響，一名余姓男子被打得傷勢較重。
南投縣政府警察局竹山分局調查，余姓男子與多名友人4日深夜前往雲林縣斗六市一家KTV唱歌、喝酒，疑與當地民眾發生衝突，對方不滿，10多人5日清晨分乘7輛車到竹山鎮大明路尋仇，見人就打、砸車，並朝屋內開一槍，未傷及人，採證研判為改造手槍擊發。
警方表示，打人、砸車犯嫌離去時，押走遭打的一名辛姓男子，將他塞進後車廂駛離，當天中午在南雲交流道釋放辛男；傷勢較重的余男頭部及背部多處傷痕，一度癱軟倒地，經就醫治療，今天下午到警局製作筆錄，僅說曾與對方人馬在KTV發生糾紛，態度低調。
竹山警方今天出動5組、10多人，會同雲林警方查緝犯嫌，由於犯嫌打人後刻意躲藏，目前僅帶回31歲丁姓男子，丁男到案後否認犯案，經警方出示監視錄影畫面，錄到左手腕刺青的丁男砸車事實明確，丁男才坦承砸車，但仍否認打人，更不供出其他同夥，態度非常不配合，傍晚依毀損罪嫌，移送南投地檢署。1050906
(中央社)
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