抓寶公園亂停機車 工務局嚴加取締
內政部正在推動公園無障礙通行政策，台南市政府也積極建置，正拆除各公園車阻，未料此項美意，卻遭不守法的機車騎士「打臉」，機車出入公園暢行無阻，南市工務局今年至8月底，已開出293張罰單，每張罰款1200元。
工務局發現，最近適逢寶可夢抓寶遊戲正夯，公園裡外機車違法停放或騎乘情形屢見不鮮，造成公園管理上的不足，為此，工務局自9月1日起，增聘保全人員，於重點時間駐守在台南公園、水萍塭公園、巴克禮公園及連雅堂紀念公園，對於機車違停或騎進公園，甚至擺攤及公園抽菸等情形加強勸導；若規勸不聽則通知警方到場處理，希望還給大家清靜且乾淨的休閒空間。
工務局表示，機車違停或進入公園、攤販、亂丟垃圾等，都是違反「臺南市公園綠地管理自治條例」第九條的行為，可處1200元至6000元罰鍰。另外提醒民眾，公園外停放車輛需確實停放於劃線的停車格內，否則一旦被照相也是會開單受罰，例如公園南路臨西華街的木棧道平台是不能停車的，萬一收到紅單就後悔莫及。
(中時)
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