京城建案 南台灣唯一獲耐震、綠建築雙標章

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京城案獲得耐震、綠建築雙認證，總經理陳添進（左二）代表接受認證。（柯宗緯攝）

京城建案在高雄市場屢創話題，下半年即將公開。（業者提供）

京城建案緊鄰凹子底公園，擁有得天獨道的綠海景緻。（業者提供）

京城建案可以遠眺愛河之心夜景。（業者提供）

京城建設今年下半年將推出「京城」建案，今（6）日業者宣布該案是南台灣唯一榮獲耐震、綠建築雙標章個案，總經理陳添進代表接受認證說，雖然每坪成本多出近2萬，但安全係數提高，確保客戶住得安全。

京城案堪稱集京城35年功力大作，地點位在高雄市凹子底公園旁，堪稱前可看綠海，後可看愛河之星，加上地處交通便捷的大順路、博愛路附近，有高雄捷運加持，還有輕軌預定站，讓建案曝光詢問度居高不下。

今天京城召開記者會宣布，成為南台灣第一個榮獲耐震、綠建築雙標章建案。總經理陳添進表示，同時獲得雙認證實屬不易，過程艱辛外界難以想像，光是耐震建材每坪成本多出1.5萬至2萬元，但京城不惜成本，堅持守護民眾住家安全。

「京城」案，每間隔一個月有台灣建築中心人員現場察證，結構體施工階段也有技師全程駐場監督，層層把關才能獲頒台灣建築中心的耐震標章，耐震設計可承受地表加速度為0.32g。

鋼骨工程品質管理方面，全棟鋼材用量約12,000噸，樑柱材質均採用SN490B、C系列高強度鋼板。制震系統方面，1~29F共設置232支挫屈束制斜撐(BRB)，打造成一個堅固安全的家。

內政部綠建築標章方面，包括綠化、保水、水資源、日常節能、廢棄物減量、污水垃圾改善等6項，均已達到內政部取得綠建築標章之標準，對客戶來說，是居住環境最好的品質保證。

「京城」全棟樓層高度148.9米，地上36層、地下5層，總戶數126戶，包括店舖8戶住宅118戶，採用SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，公共設施包括宴會廳、游泳池、KTV、健身房、交誼廳等。「京城」案將於十一月正式公開，目前該案正緊鑼密鼓在準備中。

(中時)