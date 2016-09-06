男性也有更年期 台大辦講座說明

男性也有更年期！57歲李先生最近半年感覺身體疲倦，性慾下降，勃起困難就醫檢查，才發現睪固酮濃度明顯下降，經男性賀爾蒙合併其他藥物治療後，男性更年期症狀才改善，醫師表示，不只女性會有更年期，其實男性也有，男性可透過「睪固酮低下症自我評估量表」自我檢測，若低於標準值，就可確診為男性更年期，趕緊與醫師討論治療。

為推廣兩性性功能等相關常識，台大醫院泌尿部和台灣楓城泌尿學會將首度南下舉辦跨縣市活動，與高雄的高醫、高榮、義大、長庚及台灣泌尿科醫學會合作舉辦講座，分別在10月30日、11月20日在高雄醫學大學、台灣大學舉辦大規模的免費講座，詳情可洽學會網站，或FB搜尋「台灣楓城泌尿學會」。

(中時)