來義雕刻師創新意 日人愛不釋手
「叩叩叩，他像啄木鳥般創造木頭新生命。」建築工半路出家、無師自通成木雕師的塗南峰，17年來堅守故鄉來義從事排灣工藝創作，從不被看好到獲得原民工藝師認證，保留文化元素又創新的作品，除受政府肯定外也深受日客喜愛。
10餘年前，塗南峰失業返回部落，雖不得志卻意外激起潛在的藝術細胞，喜歡繪畫又有天分的他，開始拿起沒碰過的雕刻刀，在木頭上一筆一筆刻出夢想藍圖，成品中有他對排灣族文化的細膩觀察，也有長輩們早期作品中未見過細緻度。
「一開始沒人看好，作品樣式被嫌不傳統。」塗南峰的妻子說，族人起初不喜歡先生的作品，覺得不倫不類，但他堅守傳統合併創新，在單打獨鬥過程中，不放棄任何行銷管道，小至市集擺攤、大到政府企劃展，都積極參與，近年來終於做出口碑，被大家看見。
1999年，塗南峰在來義鄉以自己的名字成立工作室，經多次改名後，最終以「啄木鳥藝雕坊」為名，取之啄木鳥為樹木醫生的印象，象徵木頭經過他的雕刻後，都創造出新生命。2012年，塗南峰獲得原委會民族工藝師及工藝精品的認證，還曾受邀到桃園機場參展。
日前，日本遊客畑井佑介到台灣自由行，在網路看到塗南峰的創作後，特地從下榻處高雄沿路騎機車到來義拜訪，後來還二度帶友人參訪，回國前還向塗南峰表示將再度登門造訪，以示對他作品的熱愛。
(中時)
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