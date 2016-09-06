NBA》招牌「Logo Shot」 柯瑞high翻台北

行程馬不停蹄的勇士隊射手柯瑞，晚間在新莊體育館舉行「傳旗亞洲」活動，全場擠進超過5000名球迷，他獲得全場球迷熱情歡呼，果然在表演賽大顯身手，不但在三分球大賽連飆進16球，更在表演賽秀出招牌「Logo Shot」長射，精湛演出high翻全場，最後更展現親和力，與全場球迷大玩自拍。

「我很高興能來台灣！」柯瑞一上場就熱情與台灣球迷打招呼，作為本次亞洲行最後一站，走過中國大陸瀋陽與廣州，他未顯疲憊，一日行程滿檔，更敬業為寶島球迷賣力表演，從他活動中的訓練課程就可看出端倪，10名球員分兩組進行投籃挑戰，只要落敗就要做伏地挺身當作懲罰，儘管柯瑞組4次都失敗，但他20下伏地挺身「做好做滿」，讓球迷看到球星風範。

以三分球橫行NBA的柯瑞，還跟台灣大專球員盧捷閔與吳季穎進行三分球大賽，兩名台灣球員表現精彩，其中吳季穎25球投進15球，但柯瑞大秀NBA身手，不但連中16球，更在25球中投進20球，展現神準威力。

活動最高潮就是表演賽，柯瑞上半場擔任裁判，不時的誇張動作令人莞爾，下半場加入落後球隊，原本要上演最後一擊長射逆轉戲碼，卻遭來自菲律賓的小球員馬瑪亞蓋了個大火鍋，但場邊明星陶晶瑩跳出來平反，主辦單位決定讓比賽回溯5秒鐘，他也飆進招牌「Logo Shot」，一圓全場球迷的期待。

表演賽共有10名選手參加，要選出1名選手參加明年由Under Armour舉辦的柯瑞菁英籃球營，最後結果就由搧了柯瑞火鍋的馬瑪亞獲選，滿場台灣球迷展現風度，給予馬瑪亞熱情歡呼與鼓勵。

(中時電子報)

「柯瑞旋風」襲捲台北，體育館外大排長龍。（黃世麒攝）

球迷穿著柯瑞的球衣，與巨幅廣告看板合影。（黃世麒攝）