科技金融 重回美股主流

金融時報報導，美國科技與金融類股下半年以來愈跑愈快，漲幅已逾7％，高居類股前2名，很有機會雙雙創造近3年來最大季線漲幅紀錄，科技與金融重回主流也代表美股投資氛圍已由守轉攻。

根據統計，美股標普5百指數資訊科技類股過去一個月上漲3％，第3季以來則飆升近11％，金融類股受惠於聯準會(Fed)官員暗示最快本月就會升息，短線漲勢尤其兇猛，過去一個月暴衝4.8％，第3季累計漲幅也有7.2％。

(工商)