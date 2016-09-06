內政部長葉俊榮：進一步實現參與式民主

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內政部長葉俊榮今日開獎指出，內政部將修法促進人民團體實現參與式民主。（柯宗緯攝）

內政部長葉俊榮今(6日)在南方領袖教育學院講座中主講「市民社會的發展與培力」，他表示，人民團體法至今仍是家父長式管制面貌，內政部將推動修法，改變為推動、促進、培力的方式協助人民團體，進一步實現有意義的參與式民主。

葉俊榮強調，行政機關會積極建構民眾參與的程序機制，參與的三層次分別是資訊公開、參與討論及審議論辯，如建構聽證制度等。

講座在國立科學工藝博物館舉行，行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑主持，副執行長洪建隆、許國華等及社會菁英350人聆聽，提問熱絡。

黃義佑說，「市民社會」是區分已開發國家與開發中國家重要指標之一；蔡總統強調新政府重大政策規畫過程，一定會符合多元、平等、開放、透明、人權的價值，讓台灣民主機制更加深化與進化，希望「市民社會」共同努力及合作。

葉俊榮表示，臺灣社會民主化從威權、戒嚴時期，轉為自由、民主，市民社會活絡是台灣寶貴資產，相較其他第三波民主化國家，臺灣市民社會並沒有因為代議民主的建構、總統直接民選達成而沉寂，相反的「市民社會」保持警覺，對各項社會議題仍然充滿熱情與關注。

他指出，正因人民團體在台灣保持相當活絡性，內政部為讓人民團體發揮力量，也正積極推動修法；葉俊榮說，人民團體法從早期非常時期、動員戡亂，至今人民團體法面貌，仍為家父長式管制；內政部將推動修法，改變為推動、促進、培力的方式協助人民團體。

他表示，人民團體現在一分為三，包括社會團體、政治團體、職業團體等，內政部正研擬拆分，未來人民團體法專注於往促進社會團體發展、培力的方向修法，使人民有機會與能力參與，且進一步串聯到國際。

葉俊榮說，成功的公共參與可以使資訊加值、決策加值及程序加值，進而助益強化決策品質，提升行政效能；且透過重視程序及市民社會，將使台灣進一步實現有意義的參與式民主。

(中時)