用視覺效果說故事 龍之憂鬱亞洲首演在台北

法國導演菲利浦．肯恩（Philippe Quesne）作品《龍之憂鬱》， 用視覺效果和畫面說故事。（台北藝術節提供）

法國導演菲利浦．肯恩（Philippe Quesne）作品《龍之憂鬱》， 用視覺效果和畫面說故事。（台北藝術節提供）

下著雪的森林，困在拋錨雪鐵龍裡的長髮搖滾大叔們，哪裡也去不了，只得在雪地裡使用各種道具，如泡泡機、造雪機、大型氣球等，變出許多美景，但他們也會推開厚重白雪，露出底下的黑膠地板，告訴觀眾這是假的。

由法國南特爾－亞蒙迪劇院藝術總監菲利浦．肯恩（Philippe Quesne）所執導的《龍之憂鬱》，視覺藝術背景出身的他，開創劇場新的可能，讓劇情、對白成為次要，舞台上所變換出的視覺效果成為首要傳達內容，此一前衛性手法，2008年於維也納首演時即造成轟動，曾獲得法國莫里哀戲劇獎提名，本週末亞洲首演在台北。

為什麼劇名叫「龍之憂鬱」，答案就在劇情裡，舞台上的貨車裡面放了一些和龍相關的書，也有一些和憂鬱相關的書，兩者毫無相關，非常無厘頭。

策劃《龍之憂鬱》來台演出的台北藝術節總監耿一偉表示，毫無邏輯、無厘頭是《龍之憂鬱》的一大特色，「舞台上有大部分的內容是在展示由這群演員所創造出來的幻覺美景，這顛覆了觀眾的想像力，以前看戲是劇情和角色最重要，但《龍之憂鬱》並不是如此，裡面的燈光、音樂、聲響、氛圍和造景才是導演想要展示的內容。」

《龍之憂鬱》全劇幾乎沒有對白，講述一群70年代重金屬搖滾大叔，被困在雪地裡，突發奇想要組搖滾樂團，卻遇上一名意外闖入雪地的阿嬤與他們一同玩耍，於是他們演奏音樂、試圖滑雪、交流彼此的人生，最後決定把這個地方命名為亞陶樂園。

耿一偉表示，亞陶樂園是個隱喻，來自於法國戲劇理論家亞陶（Antonin Artaud）所提出的殘酷劇場概念：必須摧毀語言才能接觸生命，「點出了《龍之憂鬱》讓視覺效果多於戲情和對白的原因。」

值得一提的是，劇中可聽見大量的70年代搖滾樂，如天蠍合唱團的〈Still Loving You〉、澳洲搖滾樂團AC／DC的〈Back in Back〉、英國鐵娘子樂團〈Run to the hills〉等，也有古典音樂家華格納的〈浮士德序曲〉和卡爾奧夫的〈布蘭詩歌序曲〉。

《龍之憂鬱》亞洲首演將於9月9日至11日在台北市中山堂演出。

(中時)