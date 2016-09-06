社福中秋送愛 助街友重返職場

社會局長張錦麗發送秋節禮金給街友。（譚宇哲翻攝）

2位街友拿出簽下的器官捐贈卡，盼能在日後回饋社會。（譚宇哲翻攝）

中秋節將至，許多街友新北市社會局及社福團體今日、明日上午，連2天於三重區光興活動中心舉辦關懷街友中秋活動，發放禮金、柚子及民生物資給街友，並提供義診、義剪、職業媒合等服務，造福超過500位街友。

人安基金會統計，服務的街友中，有4成求職未果，也有2成苦無就業管道，今年以「輔導寒士（街友）就業」為主題，發放多功能反光雨衣，漱口水、襪子、履歷表等就業包，盼皆街友成功就業，回歸社會、自立生活。

67歲的阿財（化名）當過計程車和貨車司機，因家庭因素，一個人住在二重疏洪道中山橋下的橋拱空間，以木板隔起來，上去還要攀繩子，一般人難以發現，他笑說，但社工總是可以順利找到他的窩前來關心。

「想在離開後，為社會多做一點事！」阿財說，他大約20多年前就簽下器官捐贈同意卡，當時還是衛生署核發的，為了隨時可以捐贈一直帶在身邊，今日衛生福利部台北醫院社工幫他換上新卡，他也重新填寫同意書。

新北市社會局長張錦麗表示，每個人在人生道路上難免會跌倒，除了市府提供的各項協助外，也感謝社會上許多熱心的團體、企業甚至個人，大家共同協力，伸出援手，希望街友們能忘卻過去，重新站起來，走入社會和人群。

張錦麗也表示，市府除提供街友各項社區關懷、醫療救護和就業協助外，也透過外展服務中心，隨時關懷訪視街友，並在萬里區設立「重建中心」，林口區設立「觀照園」，板橋區設立「幸福居」等中途之家，提供街友各項就養、安置、職業重建等。另外結合36家簽約養護機構，收容無生活自理能力的街友，讓他們得以安享晚年。

(中時)