掉包偷神像 男狸貓換太子被逮
台南林姓男子相中民間佛堂供奉的地藏王神像，以「狸貓換太子」手法，拿另一尊地藏王掉換，天天祭祀的佛堂人員立刻發現被掉包，警方今天將林男逮捕到案。
台南市警局第五分局指出，林男常到北區金華路 5段彌德堂誦經唸佛，對彌德堂供奉的地藏王菩薩神像非常喜愛，8月16日利用佛堂人員忙碌之際，先偷取佛堂神像，以機車載走，半小時內再把家中供奉的另尊地藏王載來，放在供桌上，自以為掉包手法完美無瑕。
不料，佛堂供奉這尊地藏王已逾10年，神像還穿有金衣，佛堂人員隔天立刻發覺神像被掉包，馬上報警，警方調閱監視器，鎖定林男涉案，今天持搜索票將林男逮捕到案，且在林男家中找到被掉包的地藏王神像。
警方調查，林男家中供奉許多神像，他用來掉包的地藏王神像，是從台南新化區「全國落難神明安奉委員會」以新臺幣5000元代價請回來的。警方訊後依法送辦。1050906
(中央社)
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