新埤文史工作者用田調推觀光 六堆文化超有深度

新埤鄉在地文史工作者葉正洋，以田調方式規畫6項深度文化之旅，期盼帶動老社區轉型、創造在地就業機會。(謝佳潾攝)

文史工作者葉正洋同為六堆觀光協會理事長，積極推動文化旅遊行銷老社區。（謝佳潾攝）

文化之旅不再走馬看花！六堆文化觀光旅遊服務中心從佳冬鄉改駐點到新埤鄉成立「左堆鄉村人文旅行服務站」後，推廣視野更加寬廣、有深度，地方文史工作者葉正洋規畫6項行程，盼區隔旅行社形式帶動老社區轉變，創造在地就業機會。

「駐點移到新埤鄉之後，限制變少了。」六堆觀光協會理事長葉正洋，是新埤鄉在地人，之前以佳冬鄉為六堆旅遊推廣據點，今年7月改點進駐故鄉，推廣的面向也增廣不少，他說，雖然回到鄉下，但接觸面卻因網路傳播更為廣泛，現在遊客不需到佳冬集合，在高雄火車站就有專車可接送。

「六堆文化一日遊，絕對不是夢。」葉正洋說，根據資料統計，遊客選擇旅遊點的首要考量是交通，因此在行程規畫上，一定要站在遊客的角度，相對的也將遊客設定來自全台各地，因此高雄火車站是絕佳接駁點，1台9人座廂型車將載著遊客走進客家庄。

他說，交通便利後，行程規畫是看頭，能區隔與旅行社的安排，才能吸引民眾目光。葉正洋為了落實真正的文化之旅，以田野調查的方式規畫出聚落、伯公、耕讀、人文地理、歷史建築及3大客家區不同處等6項行程，以深入體驗引導遊客認識客家文化。

他說，帶動老社區產業轉變，能創造在地就業機會，而帶進遊客如同注入新活力，活化傳統文化的同時也是在保存文化。

(中時)