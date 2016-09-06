拒賣菸給未成年 小A辣、林進拍片宣導

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嘉義市衛生局邀網路紅人小A辣（左）、林進（右）拍攝菸害防制宣導短片，影片趣味、搞笑，獲廣大網友迴響，宣傳效果佳。（嘉市衛生局提供）

網路紅人林進（右）、小A辣（中）受嘉義市衛生局邀請，到噴水圓環拍攝菸害防制宣導短片。（嘉市衛生局提供）

網路紅人林進（左）、小A辣（中）拍攝菸害防制宣導短片，順便宣傳嘉義市知名景點檜意森活村。（嘉市衛生局提供）

嘉義市衛生局請來網路紅人小A辣（左）、林進（右）拍菸害防制宣導短片，加上周周送好禮，影片推出短短5天，點擊率已破百萬。（嘉市衛生局提供）

嘉義市衛生局稽查員今年暑假喬裝成高中生到販菸場所買菸，隨機抽測423家，有1成5業者未確認年齡，賣菸給青少年，衛生局邀網路紅人林進、小A辣拍菸害防制宣導片，宣導方式有趣，合年輕人胃口，上架5天點擊破百萬。

林進與小A辣是網路紅人，勇敢做自己、拍攝搞笑影片爆紅，在臉書皆有超過120萬名粉絲，嘉市衛生局首邀2人拍宣導片，小A辣飾演店員，林進假扮青少年買菸，除了賣場場景，也帶到嘉市具代表性的景點噴水圓環、檜意森活村。

透過風趣對白，林進、小A辣搞笑演出，傳達「不得賣菸給18歲以下青少年」的概念，若違反規定，最高可依《菸害防制法》裁罰5萬元，呼籲業者督促銷售人員，加強確認購買菸品者的年齡，落實販菸三招：停、看、聽。

如遇穿著學生制服，或可能未滿18歲者欲購買菸品，業者應「停」止販售菸品給未成年者，「看」仔細是否成年、要求出示證件，委婉告知相關法令規定，請顧客耐心聆「聽」，勿心存僥倖，以免違法受罰。

有業者販菸時未確認年齡，東張西望，甚至詢問稽查員「外面有沒有別人」，抽測結果顯示，傳統商店21.7％不合格，其次是檳榔攤19.1%，便利商店幾乎全數合格，大賣場、量販店合格率則達97.7%。

(中時)