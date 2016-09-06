嘉市食安大使桃麻吉 PK全台最萌吉祥物

嘉義市推派食安大使「桃麻吉」出征2016全台吉祥物PK戰，市長涂醒哲授旗、為它戴上勝利花環。（陳俞霈攝）

嘉義市推派食安大使「桃麻吉」參加2016全台吉祥物PK戰，市民歡呼、為桃麻吉加油。（陳俞霈攝）

「桃麻吉」將代表嘉義市赴高雄參加2016全台吉祥物PK戰，市長涂醒哲（右）授旗出征，市民吳婉甄（左）的裝扮讓人差點以為高雄市長陳菊來刺探敵情。（陳俞霈攝）

2016全台吉祥物PK賽即將在高雄開戰，嘉義市派食安大使「桃麻吉」參賽，市長涂醒哲6日授旗、為桃麻吉戴上勝利花環，邀民眾上網投票支持，市民吳婉甄前來打氣，她的裝扮神似「花媽」，讓人差點以為高雄市長陳菊前來刺探敵情。

頂著捲捲頭、穿寬鬆罩衫，吳婉甄的外表、體型與陳菊相似度超高，由於吳有3個女兒，是「三朵花的媽」，簡稱「花媽」，吳擔任志工10餘年，曾是校園裡最夯的故事媽媽，她四處借衣服、假髮，為了模仿陳菊，做了不少功課。

嘉義花媽吳婉甄為桃麻吉站台加持，祝它征戰成功，期待頒獎時能與陳菊本尊相見；涂醒哲邀市民一人一票、支持桃麻吉，打響嘉市食安首都名號、帶動城市觀光行銷，志工也群熱情加油吶喊。

身材渾圓的桃麻吉，是衛生局去年委託廠商設計，經內部票選出來的食安大使，具「桃城」、「麻吉」意象，曾陪衛生局團隊輔導雞肉飯、早餐、自助餐、冷飲業者，並與台大食品安全中心團隊走入夜市輔導攤商。

全台共32組吉祥物參加PK戰，競賽方式包括網路票選、現場投票及專業評審，9月11日拔河賽，9月12日至10月4日網路票選，10月1日吉祥物車隊大遊行，10月16日頒獎晚會，上活動官網可了解最新戰況。

(中時)