嘉市食安大使桃麻吉 PK全台最萌吉祥物
2016全台吉祥物PK賽即將在高雄開戰，嘉義市派食安大使「桃麻吉」參賽，市長涂醒哲6日授旗、為桃麻吉戴上勝利花環，邀民眾上網投票支持，市民吳婉甄前來打氣，她的裝扮神似「花媽」，讓人差點以為高雄市長陳菊前來刺探敵情。
頂著捲捲頭、穿寬鬆罩衫，吳婉甄的外表、體型與陳菊相似度超高，由於吳有3個女兒，是「三朵花的媽」，簡稱「花媽」，吳擔任志工10餘年，曾是校園裡最夯的故事媽媽，她四處借衣服、假髮，為了模仿陳菊，做了不少功課。
嘉義花媽吳婉甄為桃麻吉站台加持，祝它征戰成功，期待頒獎時能與陳菊本尊相見；涂醒哲邀市民一人一票、支持桃麻吉，打響嘉市食安首都名號、帶動城市觀光行銷，志工也群熱情加油吶喊。
身材渾圓的桃麻吉，是衛生局去年委託廠商設計，經內部票選出來的食安大使，具「桃城」、「麻吉」意象，曾陪衛生局團隊輔導雞肉飯、早餐、自助餐、冷飲業者，並與台大食品安全中心團隊走入夜市輔導攤商。
全台共32組吉祥物參加PK戰，競賽方式包括網路票選、現場投票及專業評審，9月11日拔河賽，9月12日至10月4日網路票選，10月1日吉祥物車隊大遊行，10月16日頒獎晚會，上活動官網可了解最新戰況。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。