前職棒米迪亞老板施允澤炒股判4年
曾捲入中華職棒米迪亞暴龍隊假球案的米迪亞前執行長施允澤，因涉嫌在2008年打假球案期間，涉炒作上櫃公司基泰營造股票，雖然賠錢收場，仍觸犯證券交易法。案經台北地院審結，合議庭依違反証交法操縱股價罪，判施允澤有期徒刑4年。
同案參與炒股的宋鴻武、巫慶煌、葉明熹、吳清課等4人，合議庭認定本案是原名施建新的施允澤主導，吳清課是受施委託；另3人則受施指示分別買賣股票，依同罪名判4人有期徒刑1年8月至2年不等，除吳清課外，其他3人宣告緩刑2或3年；支付國庫25萬到50萬不等。
判決指出，施允澤因在亞太會館，常與一起抽雪茄的好友宋鴻武、葉明熹、吳清課，及米迪亞公司股東巫慶煌，交換股票投資心得，施就在2008年2月，向4人表示炒作基泰營造股票可獲利，就從同年4月起至9月間，利用20餘個人頭帳戶炒作基泰營造股票，藉以製造交易熱絡假象，無奈大盤盤勢弱，最後賠錢收場。
判決指出，施允澤基於貪念，欲將家族持有的基泰營造股票出脫，卻利用不法操縱、拉抬方式破壞股票市場競價自由，圖謀獲取可觀利益。其他4位共犯聽信施所言，配合圖謀用不操縱法方式拉抬股價獲利，除易誘使不知情投資人參與買賣受有損害，更嚴重紊亂交易市場秩序，依5人參與情節及犯後態度，分別判刑。
(中時)
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