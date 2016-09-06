大林慈院放療資訊整合有成 授權技轉

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大林慈濟醫院院長賴寧生（右）與久和醫療公司執行董事李典穎（左）簽署「放射腫瘤資訊管理系統技術轉移」。（陳俞霈攝）

大林慈濟醫院舉辦「放射腫瘤資訊管理系統技術轉移簽約儀式」，院長賴寧生（右四）與久和醫療公司執行董事李典穎（左五）簽署合作。（陳俞霈攝）

大林慈濟醫院放射腫瘤科團隊建置「整合性放射治療資訊平台（IROIP）」有成，降低人為錯誤發生機率，還可即時掌握病患動態、追蹤療程、把關治療關鍵風險，已獲2項專利認證，昨與承業生醫公司簽署技術移轉授權合約。

癌症治療跨科別、跨團隊，治療過程產生相當多資訊、數據，然而不同廠牌的醫療儀器有自己的系統，以人工方式在不同系統間查詢，缺乏效率、易出錯，需一套完善管理系統來整合，大林慈院放腫科團隊5年前起著手開發IROIP。

過去紙本表單來往，可能毀損、統計整理困難、文件批改標示不清、日期物質、書寫不正確，查找表單費時、不環保等；使用IROIP，整合各職類臨床功能需求、連接各系統，放射治療流程管控全面數位化，工作站控管流程、效率提升。

IROIP讓醫護人員使用個人權限登入，掌握患者治療動態、建立交班事項，不須在不同系統間重複輸入資料，醫療警示系統能預先防堵潛在錯誤、提升患者安全，使用該系統後，白血球異常暫停治療比例、細菌異常執行防護比例皆提升到100%。

承業生醫旗下久和醫療公司簽署技轉合作，提供建置經費，結合醫療人員實務需求，聘專業人員駐點開發，將以此平台為原型，量身打造一套台灣醫療體系適用的OIS系統，除在國內應用，期望未來能推及東南亞，甚至全亞洲。

(中時)