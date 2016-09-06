搏命搶救自殺男 勇警劉益志差點墜樓

「不要衝動！想想你的父母！」嘉義市警局竹園派出所警員劉益志，苦勸欲跳樓的張姓男子，張男與前妻吵架，哭喊不想活，在4樓頂與員警僵持不下，一度要往下摔，劉益志趁其不備，從後方環抱張男，自己也懸在空中，過程十分驚險。

張男與前妻口角，酒後情緒不穩欲尋短，爬到自家透天厝樓頂平台，站在幾根鐵杆上，搖搖欲墜，張男父母焦急報警，警員簡銘源聯繫消防人員支援，劉益志上樓頂，試圖接近張男、安撫情緒，儘管百般勸說，張男就是不肯下來。

「你這樣子沒辦法解決問題，先下來！」劉益志向張男喊話，要他想想家人、不要衝動，僅著四角褲的張男，自顧自抽菸、若有所思地眺望遠方，突然張男起身，不知是酒後平衡感變差，抑或準備跳樓，身體搖搖晃晃。

劉益志見情況危急，衝上前抱住張男，張男不斷掙扎，2人重量僅靠幾根鐵桿支撐，其中1根鐵桿已斷落，下方氣墊來不及鋪設，劉緊抓張男不放，半個身體懸在空中，簡銘源見狀，立刻趕往樓頂協助，與消防人員一起把張男拉下。

張男說想睡覺、不想去醫院，警消扶他回房間休息，張男倒頭呼呼大睡，留下滿身大汗、腿軟的劉益志；搏命成功攔阻自殺，劉說當時一心想把人救下來，沒想那麼多，連未到場救援的員警，事後看到搶救影片，都直呼驚險一瞬間。

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(中時)