通緝犯越南藏匿5年 刑事局逮人

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(中央社記者朱則瑋台北6日電)林姓男子犯下強盜等罪，5年前潛逃至越南，隱姓埋名，在當地養豬場工作維生，刑事警察局今天循線逮到人。

刑事局調查，41歲林姓男子是高雄市人，民國99年7月19日夥同朱男、許男共組強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，被高雄地檢署以強盜罪嫌提起公訴，他利用法院審訊交保期間，在民國100年8月持護照棄保搭機，出境潛逃至越南藏匿，隱姓埋名，在養豬場工作。

刑事警察局國際刑警科聯合外交部駐胡志明市辦事處，今天在越南把林男逮捕到案，並於下午5時15分押解遣返回台，偵訊後解送台灣桃園地方法院檢察署歸案。1050906

(中央社)