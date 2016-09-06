電梯鋼索環保藝術 康木祥驚豔瑞士
知名藝術家康木祥利用退役電梯鋼索製作的環保再生藝術，克服種種困難將台灣與世界連結在一起，他透過生動解說搭配影帶，向與會者傳達生命延續與環保再生的理念。
中華民國駐日內瓦辦事處昨天在日內瓦藝術協會（Societe des Arts）舉辦康木祥歡迎介紹會暨茶會，邀請當地藝文界、學界、媒體界及僑界人士近40人共襄盛舉，聆聽康木祥的創作理念，與會者對他使用退役電梯鋼索的環保再生藝術均表讚佩。
即將前往德國進行2年歐洲巡展的康木祥，今年主題為「台北出發到柏林-一條連結世界的鋼索」。康木祥利用這條鋼索，從關懷地球的環保再生理念出發，透過克服除污洗淨、化韌轉柔及折直成彎等困難，以無限心力完成的無限生命創作將日內瓦社群與台灣及世界連結在一起。
雖然作品並未在日內瓦展出，但透過康木祥親自生動的解說搭配影帶播放，與會者均能深刻感受康木祥讓鋼索重生、讓生命延續的訊息傳達。
日內瓦辦事處處長易志成於致歡迎詞時表示，康木祥是國內少有的原生藝術家，從傳統木雕開始，在龜山島以近似魯賓遜漂流記，使用漂流木創作的體驗，將重生注入他的藝術創作。1050906
(中央社)
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