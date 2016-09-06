張小月盼早日通過兩岸協議監督條例草案

陸委會主委張小月今天表示，希望立法院支持陸委會民國106年度相關預算，對於兩岸協議監督條例草案，陸委會期盼列為優先法案並早日通過。她並呼籲兩岸能夠早日恢復協商。

立法院13日即將開議，張小月下午到立法院拜會立法院副院長蔡其昌，希望立法院支持陸委會明年度所編列的相關預算。

張小月在會後接受媒體提問，對於有關會中是否觸及兩岸協議監督條例草案的立法進程？張小月說，兩岸協議監督條例草案非常重要，期盼立院能夠支持，盡早通過，也非常希望列為新會期的優先法案，才能有助於兩岸對話。

她說，兩岸協議監督條例的通過非常重要，希望立法院能夠支持早點通過，未來還希望兩岸還是要協商、溝通、對話，監督條例通過的話就有個準則、依據，呼籲兩岸早日恢復協商。

媒體也詢問陸委會對於陸生納保的立場，張小月說，陸生是否納保還在研究，但站在陸委會的立場，歡迎所有包括大陸、港澳等外籍留學生來台就學，在健康保險的使用上，也希望政府有一致的立場與規劃，公平對待所有留學生，但這必須顧及政府財政狀況，未來該如何一致公平對待，還必須與相關部會進一步討論協調。1050906

(中央社)