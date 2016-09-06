淡江機械手臂穩又準 機器競賽3連霸

淡江大學今天表示，上銀智慧機器手實作競賽日前舉行，淡江團隊研發的智慧機器手臂，以穩定又精準的動作完成指定任務，拿下競賽冠軍，也創三連霸記錄。

「上銀智慧機器手」實作競賽分為以自行組裝機械手臂參賽的「機器手開發組」及以上銀科技提供機械手臂參賽的「機器手應用組」，今年共有25隊報名，共有20隊參與日前舉行的總決賽。

淡江大學表示，由淡江大學電機系教師翁慶昌與蔡奇謚率領的「機器人研發團隊」再創佳績，自行研發的智慧型機器手臂「大黃蜂MIT」隊和使用上銀機械手臂進行開發的「淡江尚贏」隊，藉由機械手臂的高準確度和穩定完成各項指定動作，獲得開發組與應用組兩項總冠軍及兩項單項冠軍的，而「大黃蜂MIT」更締造三連霸紀錄。

翁慶昌表示，機器手臂「大黃蜂MIT」是一台以交流伺服馬達組成的六軸機器手臂，工作範圍可達100公分，最大承載重量可達3公斤，整套機器手臂系統從機構設計、電路設計、運動控制、視覺辨識、軟體介面皆為自行開發，除了基本的點到點控制，也已開發直線及各式曲線的補間功能，未來可滿足業界所需的搬運或塗膠等需求。1050906

(中央社)