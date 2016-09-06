加拿大總理杜魯道訪港 會晤港特首

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加拿大總理杜魯道出席在中國大陸舉辦的20國集團峰會後轉到香港訪問，並在今天會晤香港行政長官梁振英，就共同關心問題交換意見。

梁振英下午在禮賓府會晤杜魯道，他向對方說，香港是亞洲區內最多加拿大人居住的地方，加拿大也有大量香港移民。

他說，兩地建立了長久友誼，在經貿、社會、文化等方面都有緊密聯繫。

梁振英又推薦香港作為中國大陸與世界各地之間的「超級聯繫人」角色，期望有更多加拿大企業落戶香港，利用香港在北京「一帶一路」倡議下的巨大發展潛力，開拓商機。

另外，香港與加拿大簽署的促進和保護投資協議今天生效，梁振英說，期望協議增強投資者信心，進一步擴大兩地的投資流動，促進香港與加拿大的經貿關係。

官方香港電台報導，杜魯道上午與香港長和集團主席、香港首富李嘉誠會面，雙方討論到香港與加拿大的貿易和投資事宜。1050906

(中央社)