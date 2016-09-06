澎觀光季缺工 勞動部提中高齡再就業

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澎湖觀光旅遊旺季，缺工嚴重，勞動部高屏澎東分署長程泰運6日在澎湖雇主座談會中表示，分署正推動「中高齡職務再設計」就業服務補助計畫，解決中高齡工作上的障礙，藉此提高生產力。中央社 105年9月6日

澎湖觀光旅遊旺季，缺工嚴重，勞動部高屏澎東分署長程泰運今天在澎湖雇主座談會中表示，正推動「中高齡職務再設計」就業服務補助計畫，解決中高齡工作上的障礙，藉此提高生產力。

勞動部高屏澎東分署今天在澎湖舉辦澎湖地區雇主座談會，包括有旅宿、觀光等行業共50多位業者到場。程泰運花了一個上午講解勞動部相關資源以及勞動基準法新修法規。

今天並邀請有蔡尚宏律師主講職場上常見的資方延長工時未依規定給加班費、延長工時超過法令規定、未備置勞工出勤紀錄、七日未給一日例假、假日出勤未加給等5大違法項目，提醒與會雇主不要以身試法，猶如給雇主們一份「工作大補帖」。1050906

(中央社)