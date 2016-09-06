解禁後 首批加拿大牛肉今輸台
食藥署今天表示，7月8日宣布加拿大牛肉解禁以來，首批加牛2日申請輸入查驗，經4天抽檢、核對文件後，今天核發輸入許可，共輸入1144公斤。
加拿大去年2月爆發第19例狂牛症案例，台灣隨即暫停進口加國牛肉類產品，直到去年11月食藥署派員赴加拿大查廠，結果顯示食用風險極低且管理體系可信任，7月8日宣布恢復加拿大牛肉進口。
食藥署科長蕭惠文今天表示，業者是在上週五向邊境申請報驗，經4天檢查產品標示資訊、抽樣檢驗及核對各項證明文件，查驗結果均符合規定，今天正式核發輸入許可，共輸入1144公斤。
蕭惠文說，這批加牛也是解禁以來，唯一一批向邊境申請輸入的加牛，但報驗核准業者依規定無法公布。
食藥署強調，加拿大牛肉輸台有6條件，包括來自通過獸醫官屠前檢查的健康牛隻，必須是30個月齡以下的牛隻，必須於屠宰時去除所有「特定風險物質」，必須是合格輸台工廠所生產，每一批產品都在輸出國官方獸醫師監督下生產，確認產品符合輸台規定，並且逐批檢附加拿大官方獸醫師簽發的衛生證明文件，替民眾食安把關。1050906
(中央社)
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