茶香筍脆蜜甜 週末到三峽作客
新北市三峽氣候與地形適合種茶，「青心柑仔」茶樹完全不噴農藥，讓小綠葉蟬能夠吮吸茶嫩葉，生產出有淡淡自然果香及蜜香的「蜜香紅茶」，並企圖將知名度打響海外。
新北市政府農業局與三峽區農會推廣三峽農特產品，10日、11日將於三峽老街、祖師廟與長福橋，舉辦農特產品聯合行銷，還有闖關集點換贈品、茶點試吃、蜂蜜護唇膏DIY、製茶體驗等。
市府農業局表示，三峽氣候與山坡地形，適合茶樹栽培，早期三峽多為來自中國福建安溪茶鄉的移民，種茶、焙茶的經驗與技術佳。
三峽不但是全台「龍井茶」唯一產地，還有蜜香紅茶及碧螺春等茶品，近年因製作技術成熟與獨特，「青心柑仔」的茶樹，手採一心二葉嫩芽，生產出淡淡自然果香及蜜香的「蜜香紅茶」。
農會輔導茶農建立農產品產銷履歷制度，並申請「台灣頂級綠茶三峽碧螺春」商標，希望能與中國、日本的茶葉區隔，打響「台灣綠茶」名號。今年還首度舉辦新北蜜香紅茶評鑑比賽，要將蜜香紅茶名號，打響到海內外。
新北市三峽區農會總幹事陳宏文表示，三峽的綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足，媲美水梨的滋味，也獲得「梨仔筍」美譽，在地有機綠竹筍產銷班，兼顧農產品的品質及安全健康。
新北市的蜂蜜產銷班也在三峽，蜂蜜的品質佳。農業局長李玟表示，今年適逢三峽老街百年慶，三峽區農會是全台灣第一座農會，至今已有116年歷史，但老農會有新思維，配合新北市政府推動安全又安心的農業，輔導安全農法的種植方式，提升農產品價值，創造農業新商機。
美食藝人曾雅蘭將擔任活動代言人，設計以豬五花肉片，捲入三峽在地的綠竹筍、蘆筍及紅蘿蔔等材料，加入蜂蜜及紅茶做醬汁，烹調出美味可口的「蜜香春筍肉捲」。
三峽區農會以「峽客食代」為活動主題，邀民眾前往三峽作客，品嚐美食。會場除蜜香紅茶、碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等在地農特產品展售，還特別搭建「峽客食代」主題客棧，以古裝裝扮的老闆娘走秀，還提供茶飲與試吃品，讓民眾彷彿回到古代。1050906
(中央社)
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