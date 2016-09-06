強制學生到工廠實習引怨 校方稱實施挫折教育
有多名大陸廣西經濟職業學院學生反映，學校要求大三學生強制參加頂崗實習；大二生則安排去工廠實習3個月。校方對此表示，此舉是為了加強學生的挫折教育，並讓學生有充足的實踐經驗，保障就業率。
《北京青年報》報導，學生對到工廠實習反映不一， 根據學生提供的班級群截圖顯示，8月20日，輔導員通知稱9月就可以離校找工作，而9月1日，教務處則發布了這則頂崗實習通知。
對此，部分學生表示不理解。該校大三學生小鐘說，這種事前幾屆從來都沒有，到他們準備實習的時候突然加進來，誰聽了也接受不了。
通知中特意標注，貧困生必須去實習。在一個14級學生的班級群裡，負責人9月2日晚間表示，學校要求建檔立卡的同學，必須按照學校的安排去頂崗實習，不管是否真心想去學校安排的頂崗實習。
大三韋姓學生表示，他希望自己找實習單位，而不是由學校統一安排。此前，他有過流水線打工經驗，如今對工廠產生陰影，不敢再去了，且他交一萬元人民幣錢的學費，並不是為了進廠。
(旺報)
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