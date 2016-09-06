水陸包裹元旦起調漲 漲幅最高130%

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中華郵政今天宣布，明年元旦起調漲14個國家水陸包裹資費，視各國距離、制度，漲幅落在19%至130%，每公斤漲新台幣30元至70元，另外，韓國、港澳地區水陸包裹出口業務停辦。

14年沒漲的中華郵政水陸函件資費明年將大幅調整，中華郵政表示，考量營運成本逐年增加，調整14個國家或地區的水陸包裹資費，但平均仍低於現行航空資費68%。

14個調漲郵資的國家包含中國大陸、日本、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國、澳洲、美國、加拿大、德國、法國、荷蘭和南非。

不過，考量韓國、港澳水陸包裹資費調整後，將接近或高於現行航空資費，不利民眾使用，因此決定停辦。

另外，根據現行萬國郵政公約，水陸郵件已經不是各國郵政應辦業務，停辦或停止受理水陸郵件已成國際郵務趨勢，中華郵政也決定停辦16個國家水陸函件。

中華郵政說，針對停辦水陸郵件的國家或地區，中華郵政仍提供國際快捷及航空郵件服務，有需要的民眾可多利用。1050906

(中央社)