柯瑞現身新莊體育館 秀中文你好台灣

美國職籃（NBA）勇士隊球星柯瑞今晚現身新莊體育館，黃、白色燈光以及動感音樂，歡呼聲幾乎掀翻屋頂，柯瑞秀中文說「你好台灣」。

柯瑞（Stephen Curry）曾獲2015、2016年最有價值球員，並率領球隊在2015年拿下總冠軍，因為他長相的關係，有「萌神」、「娃娃臉刺客」等外號。

品牌UNDER ARMOUR的柯瑞「傳旗亞洲」之旅，先前已經造訪瀋陽、廣州、香港，台北是最終站。

首度來台的柯瑞特別在新莊體育館跟球迷見面，他表示，自己很興奮可以到台北，也感受球迷熱情的支持。1050906

(中央社)