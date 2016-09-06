加拿大總理赴港　會首富李嘉誠

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天起赴香港訪問3天。他今天在個人推特（Twitter）上傳與香港首富李嘉誠會面的合照。

香港明報報導，杜魯道今天在香港禮賓府拜會香港行政長官梁振英外，並與李嘉誠私下會面。

杜魯道下午在推特發布與李嘉誠見面的照片，並發文表示與李嘉誠討論香港與加拿大之間的貿易及投資議題。

杜魯道近日因參加20國集團（G20）領袖峰會，先後拜會中國大陸國務院總理李克強、大陸國家主席習近平，並在5日晚間抵達香港正式訪問3天。1050906

(中央社)