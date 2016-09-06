年繳1輛賓士車 職棒球星萬萬稅
中職今年度新人選秀球員談約剛落幕，不少年輕球員獲到高額簽約金，身價不菲，只是伴隨而來的是面臨高額的稅金，曾有高收入的球員繳稅繳得「吱吱叫」：「1輛賓士車沒有了！」
今年中職新人選秀球員談約是「幾家歡樂、幾家愁」，簽約金高的球員也會「愁」，例如統一獅蘇智傑560萬元與100萬元激勵獎金、義大申皓瑋520萬元、中信兄弟陳琥520萬元與激勵金100萬元等，簽約表面風光、背後卻充滿苦澀。
因為一口氣進帳幾百萬元對於剛入社會的年輕球員而言，如果沒有節稅規畫將是噩夢一場，以目前綜合所得稅的累進稅率，235萬0001元至440萬元的收入必須繳交30％；440萬0001元至1千萬元收入得交40％，一次全拿幾乎快要一半交給國家了。
據了解，球員的經紀公司或是球團也會幫球員想辦法「節稅」，簽約金分期給付是最普遍的手法，希望球員不用一口氣繳了高額稅金。不過，球員繳納偏高稅金是跑不掉，有人哀怨：「繳了1輛賓士車！」
目前工會與球界都呼籲，有關單位應要重視職棒球員也要類似藝人一樣，享有部分可以抵稅的「治裝費」，因為職棒球員的球棒、手套等器材不少，有些是球員自費購買，例如中信兄弟林智勝曾經1年花了3、40萬元的球棒費用。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。