年繳1輛賓士車 職棒球星萬萬稅

統一蘇智傑 (右)開轟後與隊友開心擊掌，不過，他面對高額簽約金的繳稅可能高興不起來。(中時資料照片，鄭任南攝)

中職今年度新人選秀球員談約剛落幕，不少年輕球員獲到高額簽約金，身價不菲，只是伴隨而來的是面臨高額的稅金，曾有高收入的球員繳稅繳得「吱吱叫」：「1輛賓士車沒有了！」

今年中職新人選秀球員談約是「幾家歡樂、幾家愁」，簽約金高的球員也會「愁」，例如統一獅蘇智傑560萬元與100萬元激勵獎金、義大申皓瑋520萬元、中信兄弟陳琥520萬元與激勵金100萬元等，簽約表面風光、背後卻充滿苦澀。

因為一口氣進帳幾百萬元對於剛入社會的年輕球員而言，如果沒有節稅規畫將是噩夢一場，以目前綜合所得稅的累進稅率，235萬0001元至440萬元的收入必須繳交30％；440萬0001元至1千萬元收入得交40％，一次全拿幾乎快要一半交給國家了。

據了解，球員的經紀公司或是球團也會幫球員想辦法「節稅」，簽約金分期給付是最普遍的手法，希望球員不用一口氣繳了高額稅金。不過，球員繳納偏高稅金是跑不掉，有人哀怨：「繳了1輛賓士車！」

目前工會與球界都呼籲，有關單位應要重視職棒球員也要類似藝人一樣，享有部分可以抵稅的「治裝費」，因為職棒球員的球棒、手套等器材不少，有些是球員自費購買，例如中信兄弟林智勝曾經1年花了3、40萬元的球棒費用。

(中時電子報)