青棒打擊營授課 克魯茲：台球員信心要加強

克魯茲（圖中）在青棒打擊訓練營一對一指導球員打擊動作。（中華棒協提供）

今年上半季來台擔任中信兄弟客座打擊教練克魯茲，6月底離台返美，9月受棒協之邀再度回到寶島，將擔任U23世界盃的打擊教練，同時棒協也在6日起舉行兩梯次的玉山青棒打擊訓練營，由克魯茲指導國內青棒教練及球員，希望能提升國內青棒球員打擊能力。

棒協在6日起舉行兩梯次，各3天的打擊訓練營，邀請執教風格備受球員喜愛的外籍教練克魯茲親自授課指導，並將自身的經驗傳授給參與的青棒教練及球員。

對於執教極富熱忱克魯茲表示，在這3天的訓練營中，希望讓球員都能保有對棒球的熱情，球技方面，他提到，這次訓練營並非要大幅度修改個人的打擊姿勢，而是透過微調讓打者找出最適合自己的打擊形態，將指導球員如何正確使用自己的力量，希望球員先把球打平、再來把球打遠。

克魯茲不僅曾在2014年來台擔任U21世界盃的中華隊打擊教練，去年棒協也邀請他擔任U18世界盃的客座打擊教練，對於國內青棒選手的打擊能力，克魯茲說：「台灣這個層級的選手，其實非常有天份，球技上都ok，但心理、信心方面還需要加強。」

克魯茲進一步指出，國內球員在國際賽遇上像古巴、美國等球技和心理素質都非常強的隊伍時，可能心理就以先矮人一截，「國內的教練有一個很重要的任務，就是要知道怎麼鼓勵選手、怎麼激勵選手，讓他們在遇到強隊時不會害怕，這是青棒層級可以再加強的地方。」

上周剛落幕的亞洲青棒錦標賽，中華隊在冠軍戰0比1敗給日本，以亞軍作收，克魯茲提到，這次比賽他雖然看得很少，但仍從中發現一個問題，「球員在比賽的時候感覺比較不堅定，不管是打擊或其他方面，有點猶豫不決，感覺他們在球場上對於自己的自信心也不夠。」

(中時電子報)