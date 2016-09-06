金馬53陶晶瑩挑大樑 楊千霈7戰紅毯

我要評比

第53屆金馬獎頒獎典禮主持人名單今天出爐，由陶晶瑩獨挑大樑主持頒獎典禮；星光大道紅毯主持，則由經驗豐富的楊千霈第7度擔當重任，與前「飛輪海」成員辰亦儒首度合作主持。

睽違7年，陶晶瑩第4度出任主持人，過去她曾主持過3次金馬獎，分別是1999年第36屆與周華健搭配；隔年第37屆則與馮德倫、吳奇隆搭檔；2009年第46屆則由她獨挑大樑。今年再度重登金馬舞台，陶晶瑩說，「相當開心，休息久了要走出舒適圈，而且執委會盛情難卻，謝謝聞天祥執行長。」

陶晶瑩也相當期待今年華語電影的表現，同時緊鑼密鼓做功課，她說，「華語電影一直也有很多新導演，也很期待藉由金馬獎的機會多看一些作品，多認識一些新導演。」

另外，星光大道紅毯主持則由經驗豐富的楊千霈第7度擔當重任，與前「飛輪海」成員辰亦儒首度合作主持。

第53屆金馬獎頒獎典禮將於11月26日晚上7時在台北國父紀念館舉行，星光大道則於下午5點30分登場；10月1日先公布入圍名單及評審團成員。1050906

(中央社)