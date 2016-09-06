日沖繩及北方對策大臣 開車超速致歉

我要評比

日本沖繩及北方對策大臣鶴保庸介，今天就其在大阪府駕車超過40公里限速、涉嫌違反「道路交通法」被查處一事道歉稱，「讓大家擔心了，十分抱歉，我會端正態度，恪盡職守。」

共同社報導，在野的民進黨則要求整頓閣僚紀律。

鶴保今天在記者會上就其去留問題表示：「我會積極地把這件事視為教訓，繼續盡我所能。」鶴保還透露，他把被查處一事彙報給內閣官房長官菅義偉後，被要求「好好努力」。

民進黨參院國會對策委員長榛葉賀津也與自民黨參院國會對策委員長松山政司會談，表示「希望閣僚能帶著緊張感履行職責」。

鶴保在參院和歌山選區四次當選，他於8月第三屆安倍再改組內閣成立時，首次入閣。1050906

(中央社)