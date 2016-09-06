遠雄提7點聲明 北市府仍籲8日改善完成

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大巨蛋改善期限8日到期，遠雄今天下午發新聞稿，提出7點聲明，「盼與市府回歸初心，共同完成國家重大建設」，北市府回應則重申，希望遠雄能8日以前完成改善作為。

台北市政府發言人林鶴明表示，北市府的態度一直都很一致，希望遠雄具體回應北市府提出的公安相關問題，只有務實面對問題，大巨蛋問題才有可能解決。台北市政府仍舊希望遠雄能於8日以前完成改善作為。

另外，遠雄於新聞稿中提到，將依照台北市政府法規的公安標準來研擬完成大巨蛋，及建造執照變更部分，將依台北市政府一般案例流程，進行有關第三次變更的作業事宜。

對此，林鶴明表示，市府仍希望遠雄能具體的提出改善計畫，並完成建照變更的申請，若仍無法於8日以前完成，北市府仍將依照原訂程序處置後續問題。1050906

(中央社)