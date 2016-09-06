遠雄提7點聲明 北市府仍籲8日改善完成
大巨蛋改善期限8日到期，遠雄今天下午發新聞稿，提出7點聲明，「盼與市府回歸初心，共同完成國家重大建設」，北市府回應則重申，希望遠雄能8日以前完成改善作為。
台北市政府發言人林鶴明表示，北市府的態度一直都很一致，希望遠雄具體回應北市府提出的公安相關問題，只有務實面對問題，大巨蛋問題才有可能解決。台北市政府仍舊希望遠雄能於8日以前完成改善作為。
另外，遠雄於新聞稿中提到，將依照台北市政府法規的公安標準來研擬完成大巨蛋，及建造執照變更部分，將依台北市政府一般案例流程，進行有關第三次變更的作業事宜。
對此，林鶴明表示，市府仍希望遠雄能具體的提出改善計畫，並完成建照變更的申請，若仍無法於8日以前完成，北市府仍將依照原訂程序處置後續問題。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。