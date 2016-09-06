澎湖海巡扣陸船 重罰240萬元驅離

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澎湖海巡隊今天對大陸「閩龍漁66788」漁船，重罰新台幣240萬元和吊扣起網具等後，人船傍晚予以驅離，這也是今年扣陸船中，裁罰最重的一艘。

澎湖海巡隊昨天裁罰「奧南漁31237」和「閩東漁64763」2艘陸船195萬元後，今天再開罰8月3日在貓嶼海域執行「護永專案、區域聯防」時，發現「閩龍漁66788」漁船，因蛇行抗拒，最後還被新造的百噸級10061巡防艇查扣。

澎湖海巡隊今天依兩岸人民關係條例規定加重裁罰「閩龍漁66788」漁船240萬元外，同時沒入起網機、鋼板、漁網和滾輪等漁具，陳姓船老大等12名船員和船在傍晚由巡防艇押返驅離出境，並告誡不得再犯。

澎湖海巡隊累積重罰大陸漁船迄今有9艘，罰鍰共計有765萬元，來遏阻大陸漁船越界拖捕作業。1050906

(中央社)