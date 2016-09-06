民進黨表態反賭 國際化推動聯盟遺憾

民進黨中央今天公開表態反對在澎湖設置賭場，澎湖國際化推動聯盟發表聲明，表達遺憾，要求黨中央「抱持尊重」，而不是「企圖影響」，明天將前往民進黨中央黨部遞交聲明書。

澎湖國際化推動聯盟明天將由召集人陳猛帶領多位核心幹部前往民進黨中央黨部表達抗議，並遞交請願聲明書

澎湖即將在10月15日舉辦博弈公投，公投正反兩方幾乎全天展開投書論戰，並強調不要抹黑栽贓，避免二度傷害。

民進黨黨中央今天也正式公開表態，反對澎湖設置觀光博弈事業，澎湖國際化推動聯盟認為執政黨反對設置博弈事業。

澎湖國際化推動聯盟立即發表聲明指出，公投在即，更不該在此時發出如此草率決定的聲明，為此深感遺憾，並指出，民進黨從黨外時期一直到現在小英總統執政，讓人民所信任的，秉持著的就是「尊重人民的聲音」、「尊重人民的決定」，各政黨理應要「抱持尊重」，而不是「企圖影響」。1050906

(中央社)