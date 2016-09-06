草屯查漏天然氣管線 聞瓦斯味勿驚慌

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欣林天然氣股份有限公司明天將針對南投縣草屯鎮進行查漏作業，管線加重臭劑，若民眾聞到瓦斯味，可撥049-2563002通報。

南投縣政府建設處今天表示，欣林天然氣公司明天實施草屯鎮天然氣管線查漏作業，以確保供氣安全及防範工安事故，民眾若聞到瓦斯味，不必過度恐慌。

民國103年7月31日深夜到8月1日凌晨，高雄發生氣爆。事後為檢測瓦斯管線，欣林天然氣公司同年8月17日在管線加重臭劑以測漏，卻因無事先通知，南投市警消當天晚間連續接獲10多起報案，民眾聞到瓦斯味範圍遍及南投市三和三路、祖祠路、公園街、南陽路、信義街、文林路等地。

由於高雄氣爆的慘劇記憶猶新，警消不敢大意，會同欣林人員四處尋找瓦斯漏氣地點，當天晚間找到多處受損瓦斯管線，不過一晚傳出10多起報案仍非比尋常，經詢問欣林天然氣公司，才得知當天在管線加重臭劑，以便檢測漏氣點，卻因未通知，嚇壞民眾、忙翻警消東奔西跑。1050906

(中央社)