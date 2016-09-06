與美鬧僵之際 杜特蒂接受安倍邀請訪日
因人權議題而與美國鬧僵之際，菲律賓總統杜特蒂同意接受安倍晉三的邀請，擇期訪問日本。
菲律賓外交部今天發表聲明說，在9月6日假寮國永珍舉行的第28屆東南亞國家協會領袖峰會上，總統杜特蒂與日本首相安倍晉三在會場舉行的雙邊會談中，杜特蒂表達了接受安倍晉三邀請，出訪日本之意。
但雙方暫未敲定日期。
聲明並稱，在這場雙邊會談上，杜特蒂強調日本是「老朋友及卓越的夥伴」，並指出兩國是「共享相互尊重、合作及遵守法治等共同價值的戰略夥伴」。
稍早之前，杜特蒂為人權議題以強烈情緒性字眼抨擊美國總統歐巴馬，指責美國不尊重他國元首。白宮因此取消了原訂今天下午舉行的「歐杜會」。
杜特蒂感謝日本政府協助菲國推動社會與經濟發展，並支持菲國南部和平路線圖。
聲明表示，安倍晉三承諾將持續為菲律賓提供高品質基礎建設，並在兩國國防合作、區域和平與穩定、反恐以及高階層交流等領域繼續合作。
菲律賓外交部說，2位領導人也同意繼續進行執法合作以及其他有助強化菲國海事安全能力的計畫。
另一方面，根據菲律賓官方公報的臉書網頁公布會談對話內容，安倍晉三在雙邊會談開始時，笑稱「總統先生，你在日本也很有知名度，我很興奮能見到你本人。」
安倍晉三隨後展開嚴肅話題，為納卯爆炸事件向菲國受害人及家屬表示哀悼與慰問之意。1050906
(中央社)
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